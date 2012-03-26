中国农业部称支持农业龙头企业上市融资及兼并收购

路透北京3月26日电---中国农业部副部长陈晓华称,支持符合条件的重点龙头企业上市融资、发行债券、在境外发行股票并上市.同时,支持农业龙头企业通过兼并重组、收购、控股等方式,组建大型企业集团.

陈晓华在周一召开的新闻发布会上并表示,要加大金融支持龙头企业力度.农业发展银行和进出口银行等政策性金融机构应加大对龙头企业固定资产投资、农产品收购的支持力度.

同时,农业部亦鼓励农业银行(601288.SS)(1288.HK)等商业金融机构根据农业龙头企业生产经营的特点合理确定贷款期限、利率和偿还方式,扩大有效担保物范围,积极创新金融产品和服务方式,以满足龙头企业的资金需求.

另外,陈晓华还提出,到2015年,力争使龙头企业总数达到15万家,其中,销售收入上百亿元的企业数量达到100家.

目前,中国有龙头企业11万家,销售收入突破5.7万亿元,提供的农产品及加工制品占农产品市场供应量的1/3,占主要城市"菜篮子"产品供给的2/3以上.(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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