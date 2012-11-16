博客：中国大批农民工进城 谁来种粮食？

2012年10月17日，黑龙江宝泉岭农场拍摄到的玉米。 REUTERS/David Stanway

记者 David Stanway/牛淑萍

中国需要填补数百万农民工进城後留下的空缺，但即使国家力量强大，仍可能无法将农村转化为工业化农场网络，为国民提供充足的粮食。

将土地合并进行大规模操作并引入现代化技术有助於提高生产力，如果中国农业部门想要满足国内粮食需求飙升，这至关重要。

不过农业现代化推进的并不顺利，因为很多农民对放弃土地心存疑虑，而对於一些现代化的农场来说，工人也太少。

确保粮食安全是中共的一大基本原则。中国大米和小麦自给自足，但是玉米供应很难满足需求，而大豆需求更是长期得不到满足。中国是全球最大的大豆进口国，也是主要的玉米买家。

中国粮食产量连续九年上升，计划2020年以前每年产量增加5,000万吨，2011年中国粮食产量为5.7121亿吨。

“现在需要国家出面管理农民同意出租的土地，增加规模效应，”北大荒集团下属的宝泉岭农场经理付学军说道。

一些人认为，中国应该放弃自给自足的想法，利用全球谷物贸易蓬勃发展的良好局面。

“中国以前强调自给自足是因为国际环境不好。粮食安全应该包括两方面：一是国内生产，二是海外采购的能力，”中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥指出。

振兴农业面临的挑战是农村人口和可用耕地面积都在减少。

多年来农村劳动力数量一直在下降，因为出生率较低和人口老龄化，更为重要的是中国快速发展的城市吸引了很多农民工。

路透根据人口统计数据计算後显示，1982-2010年，中国人口增加了三分之一，农村人口则从7.9亿下降至7.1亿左右。

而农村实际人口数量或更低，因2.6亿农民工中很多人的户口都在老家。

城市化和工业化每年占用数百万公顷农田。中国十二五计划中，粮食播种面积为1.04亿公顷，低於十一五计划时的1.2亿公顷。主要的问题在於说服农民不要放弃耕种。

一些土地处於闲置状态，因农民找到了更好的营生，但仍不愿放弃土地。

“很多人谈论城市化和城市扩张侵占农田，但是我常常讲，土地是否闲置与非农工资的关系更大。很多土地闲置的原因是没人愿意种，”农业经济学家、美国谷物协会中国负责人Bryan Lohmar表示。

69岁的玉米种植者李华敏（音译）称，种地和出租土地的收入一样。 他36岁的儿子打算放弃种地，去开饭馆。

“年轻人不愿再当农民，一多半都到城市工作或读书去了，”他说道。

中国一半多的耕地、播种和收割工作都由机器完成，而10年前该比例只有三分之一，但最大的挑战是聚集农田，提高规模效应。

李国祥指出，研究表明只有13-15%的农民同意将土地进行整合或交给专业化农户管理。

“政府转移土地的速度不能太快，以免影响农村社会稳定，”李国祥表示。

如果一些农户卖地，当地政府常常将土地用作更为有利可图的工业用途，一些农民不愿放弃他们的土地。