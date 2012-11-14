中国大批农民工进城 谁来种粮食？

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
路透宝泉岭11月14日电（记者 David Stanway/牛淑萍）---中国需要填补数百万农民工进城後留下的空缺，但即使国家力量强大，仍可能无法将农村转化为工业化农场网络，为国民提供充足的粮食。
将土地合并进行大规模操作并引入现代化技术有助於提高生产力，如果中国农业部门想要满足国内粮食需求飙升，这至关重要。
不过农业现代化推进的并不顺利，因为很多农民对放弃土地心存疑虑，而对於一些现代化的农场来说，工人也太少。
确保粮食安全是中共的一大基本原则。中国大米和小麦自给自足，但是玉米供应很难满足需求，而大豆需求更是长期得不到满足。中国是全球最大的大豆进口国，也是主要的玉米买家。
中国粮食产量连续九年上升，计划2020年以前每年产量增加5,000万吨，2011年中国粮食产量为5.7121亿吨。
“现在需要国家出面管理农民同意出租的土地，增加规模效应，”北大荒集团下属的宝泉岭农场经理付学军说道。
一些人认为，中国应该放弃自给自足的想法，利用全球谷物贸易蓬勃发展的良好局面。
“中国以前强调自给自足是因为国际环境不好。粮食安全应该包括两方面：一是国内生产，二是海外采购的能力，”中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥指出。
振兴农业面临的挑战是农村人口和可用耕地面积都在减少。
多年来农村劳动力数量一直在下降，因为出生率较低和人口老龄化，更为重要的是中国快速发展的城市吸引了很多农民工。
路透根据人口统计数据计算後显示，1982-2010年，中国人口增加了三分之一，农村人口则从7.9亿下降至7.1亿左右。
而农村实际人口数量或更低，因2.6亿农民工中很多人的户口都在老家。
城市化和工业化每年占用数百万公顷农田。中国十二五计划中，粮食播种面积为1.04亿公顷，低於十一五计划时的1.2亿公顷。主要的问题在於说服农民不要放弃耕种。
一些土地处於闲置状态，因农民找到了更好的营生，但仍不愿放弃土地。
“很多人谈论城市化和城市扩张侵占农田，但是我常常讲，土地是否闲置与非农工资的关系更大。很多土地闲置的原因是没人愿意种，”农业经济学家、美国谷物协会中国负责人Bryan Lohmar表示。
69岁的玉米种植者李华敏（音译）称，种地和出租土地的收入一样。 他36岁的儿子打算放弃种地，去开饭馆。
“年轻人不愿再当农民，一多半都到城市工作或读书去了，”他说道。
中国一半多的耕地、播种和收割工作都由机器完成，而10年前该比例只有三分之一，但最大的挑战是聚集农田，提高规模效应。
李国祥指出，研究表明只有13-15%的农民同意将土地进行整合或交给专业化农户管理。
“政府转移土地的速度不能太快，以免影响农村社会稳定，”李国祥表示。
如果一些农户卖地，当地政府常常将土地用作更为有利可图的工业用途，一些农民不愿放弃他们的土地。
“很多人认为，一旦将土地转出去，或许就回不来了；因此很多耕地处於闲置状态，因为农民进城务工了，但不敢出租土地。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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