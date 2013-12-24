中央农村工作会议提出中国人饭碗主要装“中国粮”

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京12月24日 -备受关注的中国中央农村工作会议周二闭幕。会议提出要坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，中国人的饭碗主要要装中国粮，18亿亩耕地红线仍然必须坚守。
中国广播网援引中央农村工作会议指出，各级政府要善于用好两个市场、两种资源，适当增加进口和加快农业“走出去”步伐。
“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上，我们的饭碗应该主要装中国粮，”会议称。
会议并指出，确保谷物基本自给，口粮绝对安全，耕地红线要严防死守，18亿亩耕地红线仍然必须坚守，同时现有耕地面积必须保持基本稳定。
会议还强调，农村集体土地应该由作为集体组织成员的农民家庭承包，其它任何主体都不能取代农民家庭的土地承包地位，“不论承包经营权如何流转，集体土地承包权都属于农民家庭。”
今年中国粮食产量“十连增”已成定局，但去年仍是历史上进口粮食最多的一年，今年上半年进口的粮食居然比去年上半年增加41.2%。中国科协副主席陈章良此前就深深忧虑土地流转等可能带来中国13亿人口粮食安全问题。
此前召开的中央经济工作会议将“切实保障国家粮食安全”列为明年六大主要任务之首，提出要做到谷物基本自给、口粮绝对安全；更加注重农产品质量和食品安全，转变农业发展方式，抓好粮食安全保障能力建设。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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