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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 25日 星期三 14:19 BJT

中央农村工作会议提出中国人饭碗主要装“中国粮”

中国中央农村工作会议周二闭幕。会议提出要坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，中国人的饭碗主要要装中国粮，18亿亩耕地红线仍然必须坚守。图为山东菏泽农户收割小麦。路透。
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