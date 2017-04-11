中国农业部上调16/17年度玉米和大豆进口预估至100万吨和8,655万吨

路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。

中国农业信息网周二发布农业部专家撰写的“4月中国农产品供需形势分析”报告并称，上调2016/17年度大豆进口量预估至8,655万吨，比上月预测数调增124万吨，主要原因是南美大豆丰收在即，增产预期明朗，全球大豆供应预计再创新高，国际大豆价格进入低位区间运行，刺激中国大豆进口量增加。

报告预计，2016/17年度中国玉米消费量为2.11亿吨，较上月预测大体持平；其中，玉米饲用消费量比上月预测数调减50万吨至1.33亿吨，主因国内生猪存栏仍处于低位，再加上进口的高粱、大麦替代部分饲用玉米。

“预计2016/17年度国产玉米产区批发价格将低位运行，价格波动区间中间值与上月持平，”报告称，预测2016/17年度中国玉米产量2.15亿吨，维持上月预测数不变，比上年度减少925万吨，但仍高出过去五年的平均水平。

大豆方面，大豆压榨消费量8,612万吨，比上月预测数调增62万吨；大豆损耗及其它消费量290万吨，较上月预测数调增32万吨；期末结余量由上月预测的减少219万吨调整为减少189万吨。

棉花方面，本月预测2016/17年度中国棉花播种面积为3,100千公顷，单产每公顷1,523公斤，总产量为472万吨，生产情况不作调整；维持年度进口量预测数90万吨不变。

棉花消费量预测为759万吨，期末库存量下降至913万吨，均与上月预测维持不变；预计2016/17年度中国国内皮棉价格稳中略涨，价格波动区间中间值与上月预测持平。

报告并援引中国糖业协会统计数据显示，截至3月底，中国2016/17年度已产糖861.87万吨，其中甘蔗糖产量759.21万吨，比上年度同期增加43.61万吨，增幅6.1%。

农业部预测，2016/17年度中国食糖产量925万吨，比上月预测调低45万吨。

“一方面，由于甘蔗种植效益预期好转，留种量增加，导致入榨甘蔗量调减；另一方面，综合遥感监测数据和地方农业部门反映的最新情况，甘蔗实际种植面积低于预期。”报告称。（完）

更多细节，请点选中国农业信息网(here)