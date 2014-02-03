中国将用3-5年时间解决农产品质量安全突出问题--农业部

路透北京2月3日 -中国农业部日前印发《关于加强农产品质量安全全程监管的意见》，提出要通过3-5年努力，使农产品质量安全标准化生产和执法监管全面展开，违法犯罪行为得到基本遏制，突出问题得到有效解决。

新华社报导称，意见围绕加强产地安全管理、严格农业投入品监管、规范生产行为、推行产地准出和追溯管理、加强农产品收贮运环节监管、强化专项整治和监测评估、着力提升执法监管能力等七大方面，提出了27条推进全程标准化生产和执法监管措施，覆盖农产品从产地到进入市场或生产加工企业前的生产、收购、贮藏、运输等环节，实现了农业部门监管职责范围内的全覆盖。

“各级农业部门要把农产品质量安全摆在更加突出的位置，坚持严格执法监管和推进标准化生产两手抓、“产”出来和“管”出来两手硬，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，落实监管职责，强化全程监管，确保不发生重大农产品质量安全事件。”意见称。

近年来全国范围内农产品质量安全事件时有爆发，毒豇豆、毒韭菜、毒大米等等，舌尖上的安全已成为当今中国最受关注的社会问题。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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