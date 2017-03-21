中国批准进口的转基因作物减少 影响了贸易--美国商会

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月21日 - 一家美国行业组织周二表示，中国批准进口的新品种生物科技作物减少，这阻碍的新产品在全球的推广，并影响了贸易。
由于消费者的反对，中国不批准转基因主粮的种植，但允许进口大豆等转基因作物，用于庞大的饲料产业。
根据中国农业部，去年批准的数量已经降至一种，而之前几年每年批准的数量为三种。
“过去几年产品审批的趋势走向了错误的方向，”美国商会的高勇表示。
高勇也是全球生物科技巨头孟山都(MON.N)的中国总裁。他对记者表示，不能确定为什么审批减少。
路透暂时无法联系上中国政府官员置评。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
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