中国批准进口的转基因作物减少 影响了贸易--美国商会

路透北京3月21日 - 一家美国行业组织周二表示，中国批准进口的新品种生物科技作物减少，这阻碍的新产品在全球的推广，并影响了贸易。

由于消费者的反对，中国不批准转基因主粮的种植，但允许进口大豆等转基因作物，用于庞大的饲料产业。

根据中国农业部，去年批准的数量已经降至一种，而之前几年每年批准的数量为三种。

“过去几年产品审批的趋势走向了错误的方向，”美国商会的高勇表示。

高勇也是全球生物科技巨头孟山都(MON.N)的中国总裁。他对记者表示，不能确定为什么审批减少。

路透暂时无法联系上中国政府官员置评。(完)