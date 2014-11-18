中国称对外援助不干涉受援国内政

路透北京11月17日 - 根据中国商务部周一发布的《对外援助管理办法（试行）》（以下简称《办法》），中国的对外援助项目不干涉受援国内政。

有批评观点曾称，中国的对外援助项目缺乏透明度，对相关的冲突和践踏人权现象置之不理。

《办法》规定，对外援助应尊重受援国主权、不干涉受援国内政，致力于减轻与消除受援方贫困，改善受援方民生和生态环境，促进受援方的经济发展和社会进步，增强受援方自主发展能力，巩固和发展与受援方的友好合作关系。

《办法》还规定，对以欺骗、贿赂等不正当手段获得对外援助实施主体资格、挪用援外资金等行为予以处罚。（完）

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