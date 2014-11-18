中国称对外援助不干涉受援国内政

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透北京11月17日 - 根据中国商务部周一发布的《对外援助管理办法（试行）》（以下简称《办法》），中国的对外援助项目不干涉受援国内政。
有批评观点曾称，中国的对外援助项目缺乏透明度，对相关的冲突和践踏人权现象置之不理。
《办法》规定，对外援助应尊重受援国主权、不干涉受援国内政，致力于减轻与消除受援方贫困，改善受援方民生和生态环境，促进受援方的经济发展和社会进步，增强受援方自主发展能力，巩固和发展与受援方的友好合作关系。
《办法》还规定，对以欺骗、贿赂等不正当手段获得对外援助实施主体资格、挪用援外资金等行为予以处罚。（完）
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、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。