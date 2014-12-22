中国将向东南亚邻国提供30亿美元援助和贷款--新华社

路透曼谷/上海12月20日 - 中国官方媒体周六报导称，中国将向柬埔寨、越南、缅甸、泰国和老挝等邻国提供超过30亿美元的贷款和援助，帮助其提升基础设施和生产、对抗贫困。

中国国务院总理李克强在大湄公河次区域经济合作第五次领导人会议上表示，其中10亿美元资金将用于基础设施，4.9亿美元资金将用于对抗贫困，16亿美元为中国产能出口的特殊贷款。

李克强还承诺出资1,640万美元疏通湄公河，预防自然灾害。

“（这些）也是打造中国-东盟合作升级版的重要组成部分……中方愿与五国共同努力，构建中国与中南半岛邻国深化合作新框架，迈向大湄公河流域全面发展伙伴关系新阶段。”李克强说道。

李克强指出，中国计划让电力、电信、钢铁和水泥等装备制造业水平先进的产能走出国门。

李克强还表示，中国将通过提供特别贷款、货币互换和鼓励私营企业参与等方式，向贸易投资合作提供金融支持。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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