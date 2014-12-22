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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 22日 星期一 14:46 BJT

中国将向东南亚邻国提供30亿美元援助和贷款--新华社

中国官方媒体周六报导称，中国将向柬埔寨、越南、缅甸、泰国和老挝等邻国提供超过30亿美元的贷款和援助，帮助其提升基础设施和生产、对抗贫困。中国国务院总理李克强在大湄公河次区域经济合作第五次领导人会议上表示，其中10亿美元资金将用于基础设施，4.9亿美元资金将用于对抗贫困，16亿美元为中国产能出口的特殊贷款。路透
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