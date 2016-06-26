中国财政部向亚投行基金捐款5,000万美元 助相关国家项目贷款

路透北京6月26日 - 中国财政部周日称，财政部副部长史耀斌与亚洲基础设施投资银行（AIIB）行长金立群周六签署《中华人民共和国财政部与亚投行关于亚投行项目准备特别基金的协议》，中国将向该基金捐款5,000万美元，分三年支付。