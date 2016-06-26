中国财政部向亚投行基金捐款5,000万美元 助相关国家项目贷款

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月26日 - 中国财政部周日称，财政部副部长史耀斌与亚洲基础设施投资银行（AIIB）行长金立群周六签署《中华人民共和国财政部与亚投行关于亚投行项目准备特别基金的协议》，中国将向该基金捐款5,000万美元，分三年支付。
财政部官方网站公布的新闻稿称，该基金将主要用于帮助亚投行低收入成员国准备主权项目贷款。
今年1月，中国国家主席习近平在亚投行开业仪式上致辞时称，将向亚投行即将设立的项目准备特别基金出资5,000万美元，用于支持欠发达成员国开展基础设施项目准备。金立群表示，该笔基金将用于项目准备、技术支持和培训。
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。