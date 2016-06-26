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中国财经 | 2016年 6月 27日 星期一 07:33 BJT

中国财政部向亚投行基金捐款5,000万美元 助相关国家项目贷款

路透北京6月26日 - 中国财政部周日称，财政部副部长史耀斌与亚洲基础设施投资银行（AIIB）行长金立群周六签署《中华人民共和国财政部与亚投行关于亚投行项目准备特别基金的协议》，中国将向该基金捐款5,000万美元，分三年支付。

财政部官方网站公布的新闻稿称，该基金将主要用于帮助亚投行低收入成员国准备主权项目贷款。

今年1月，中国国家主席习近平在亚投行开业仪式上致辞时称，将向亚投行即将设立的项目准备特别基金出资5,000万美元，用于支持欠发达成员国开展基础设施项目准备。金立群表示，该笔基金将用于项目准备、技术支持和培训。

(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)

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