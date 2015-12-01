更新版 1-全球金融：亚投行前几年每年预计放贷100-150亿美元--候任行长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
金立群在一个欧洲工商论坛上表示，“正常情况下，拥有1,000亿美元注册资本，我预计头五、六年每年可能放贷100-150亿美元。”
他没有详细说明有哪些优先项目，以及哪些国家将在初期获得贷款，但表示大约30个国家等待加入亚投行，这将使该行的资本进一步扩大。
亚投行已经成为中国在外交政策方面的最大成功之一。该行在不到两年前由习近平主席提议成立，虽然遭到美国的反对，但几乎美国所有的主要盟友都已经加入，其中包括澳洲、英国、德国、意大利、菲律宾和韩国。
金立群表示，虽然中国拥有实际上的否决实力，但随着加入的国家越来越多，中国的投票权优势将会下降。
他反驳亚投行将被用于扩大中国及其国企影响力的说法，称如果是这样的话，其他国家就不会急于加入。
“不是的，如果他们相信亚投行将成为中国政府的工具，他们就不会加入。”(完)
(编译 王丽鑫/李春喜; 审校 张涛)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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