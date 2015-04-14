中国对亚投行影响力引发关切 成员国将开会讨论股权结构

路透东京/新德里4月13日 - 消息人士称，根据提议中的股权结构，中国在其主导成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)中可能拥有极大的影响力。亚投行成员国本周可能在华盛顿的会议上对该行股权结构展开讨论。

一位了解情况的印度政府官员表示，亚投行成员将在国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议的间隙开会。印度是最早加入亚投行的几个国家之一。

中国提议由亚洲国家掌握亚投行四分之三的股权，这比单纯按照经济总量权重决定的总持股比例要高，因为德国、法国、英国和意大利等欧洲大国也是成员国。

两名日本的消息人士称，根据这一提议，每个亚洲成员国都可以根据其经济规模，在这75%的配额中分得一杯羹；而中国则将成为亚投行中影响最大的单一成员。

消息人士称，中国已经向日本提供了有关亚投行的大致细节，以争取日本的加入。不过日本政府仍未作出加入的承诺，因其亲密盟友美国已敦促各国对亚投行保持警惕。

“以国内生产总值(GDP)规模计，世界排名第一和第三的国家(即美国和日本)没有加入，则中国将有势不可挡的份额和发言权，”一日本官员说，“没有国家能挑战中国。日本如果加入，将会有相当大的影响力。”

中国财政部未立即回覆置评请求。

中国已经表示，将在周三(4月15日)宣布亚投行创始成员国名单；但不清楚本周是否也会敲定亚投行的股权结构。

该印度官员表示，亚洲国家的占比将介于70%至75%，取决于日本是否加入。

巴西和俄罗斯官员称，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非本周也将在华盛顿举行会议，以确定去年成立的金砖国家开发银行细节问题。

“想法是2016年所有事情都就绪，”一巴西官员说，并称将在华盛顿开始讨论治理问题。(完)

(编译 徐文焰/杜明霞；审校 戴素萍/张若琪)

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