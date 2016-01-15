亚投行开业在即 初期中方暂不考虑申请亚投行资金支持

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月15日 - 《人民日报》周五称，亚洲基础设施投资银行（亚投行）成立初期，中方暂不考虑申请亚投行资金支持。
1月16日-18日，亚投行开业仪式系列活动将在北京举行，中国国家主席习近平和国务院总理李克强都将出席活动。
报导援引中国财政部部长楼继伟称，在当前全球经济低迷、亚洲基础设施缺口巨大的背景下，中国国家领导人提出的亚投行筹建倡议，因应了亚洲地区广大发展中国家的迫切需要，得到了国际社会的积极响应。
据报导，虽然中国有资格获得亚投行的贷款项目支持，但考虑到本地区基础设施发展需求更加迫切的国家较多，中方倡建亚投行的首要目的和优先重点不是支持中国的国内项目。因此，在亚投行成立初期，中方暂不考虑申请亚投行资金支持。
报导并引述中国财政部副部长史耀斌的话指出，亚投行侧重于亚洲基础设施建设，而现有的世界银行、亚洲开发银行等多边开发银行则强调以减贫为主要宗旨。亚投行与世界银行、亚洲开发银行等现有多边开发银行是互补而非竞争关系。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。