亚投行开业在即 初期中方暂不考虑申请亚投行资金支持

路透北京1月15日 - 《人民日报》周五称，亚洲基础设施投资银行（亚投行）成立初期，中方暂不考虑申请亚投行资金支持。

1月16日-18日，亚投行开业仪式系列活动将在北京举行，中国国家主席习近平和国务院总理李克强都将出席活动。

报导援引中国财政部部长楼继伟称，在当前全球经济低迷、亚洲基础设施缺口巨大的背景下，中国国家领导人提出的亚投行筹建倡议，因应了亚洲地区广大发展中国家的迫切需要，得到了国际社会的积极响应。

据报导，虽然中国有资格获得亚投行的贷款项目支持，但考虑到本地区基础设施发展需求更加迫切的国家较多，中方倡建亚投行的首要目的和优先重点不是支持中国的国内项目。因此，在亚投行成立初期，中方暂不考虑申请亚投行资金支持。