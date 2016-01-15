亚投行开业在即 初期中方暂不考虑申请亚投行资金支持

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月15日 - 《人民日报》周五称，亚洲基础设施投资银行（亚投行）成立初期，中方暂不考虑申请亚投行资金支持。
1月16日-18日，亚投行开业仪式系列活动将在北京举行，中国国家主席习近平和国务院总理李克强都将出席活动。
报导援引中国财政部部长楼继伟称，在当前全球经济低迷、亚洲基础设施缺口巨大的背景下，中国国家领导人提出的亚投行筹建倡议，因应了亚洲地区广大发展中国家的迫切需要，得到了国际社会的积极响应。
据报导，虽然中国有资格获得亚投行的贷款项目支持，但考虑到本地区基础设施发展需求更加迫切的国家较多，中方倡建亚投行的首要目的和优先重点不是支持中国的国内项目。因此，在亚投行成立初期，中方暂不考虑申请亚投行资金支持。
报导并引述中国财政部副部长史耀斌的话指出，亚投行侧重于亚洲基础设施建设，而现有的世界银行、亚洲开发银行等多边开发银行则强调以减贫为主要宗旨。亚投行与世界银行、亚洲开发银行等现有多边开发银行是互补而非竞争关系。（完）
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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