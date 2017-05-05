中国大飞机C919首飞成功

英国保守党坚信能与北爱民主联盟党达成合理协议--运输大臣
路透伦敦6月20日 - 英国运输大臣纪嘉林(Chris Grayling)周二表示，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党坚信，能够与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成“合理”协议。
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
窄体客机C919将与波音(BA.N) 737和空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA) A320竞争，是中国挺进全球飞机市场雄心的一个重要标志。据估计，未来20年该市场规模将达2万亿美元。
各类型客机比较：tmsnrt.rs/1kwEmC4
(完)
(编译 张涛; 审校 李春喜)
路透伦敦6月20日 - 英国运输大臣纪嘉林(Chris Grayling)周二表示，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党坚信，能够与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成“合理”协议。
路透多哈6月19日 - 卡塔尔金融中心(QFC)行政总裁Yousef al-Jaida周一表示，如果国外机构因对多哈的经济抵制而提领存款，该国政府准备好支持当地银行。
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。