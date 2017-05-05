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时事要闻 | 2017年 5月 5日 星期五 16:26 BJT

中国大飞机C919首飞成功

路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。

窄体客机C919将与波音(BA.N) 737和空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA) A320竞争，是中国挺进全球飞机市场雄心的一个重要标志。据估计，未来20年该市场规模将达2万亿美元。

各类型客机比较：tmsnrt.rs/1kwEmC4

(完)

(编译 张涛; 审校 李春喜)
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