中国大飞机C919首飞成功

路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。

窄体客机C919将与波音(BA.N) 737和空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA) A320竞争，是中国挺进全球飞机市场雄心的一个重要标志。据估计，未来20年该市场规模将达2万亿美元。

各类型客机比较：tmsnrt.rs/1kwEmC4

(完)