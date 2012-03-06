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乐享时尚 | 2012年 3月 6日 星期二 18:17 BJT

东航称中国航空运输业面临较大压力

路透上海3月6日电---中国三大航空公司之一--东方航空集团董事长刘绍勇周二称,受欧债危机等影响,今年以来中国航空运输业面临的压力较大,境况比去年差很多,预计下半年将有所好转.

"今年以来明显感觉到货运的减少,客运特别是国际市场客运的减少.目前已经有了很大的(营运)压力."他在人大和政协"两会"间隙对记者表示.

他并称,欧洲主权债务危机令欧洲人的消费方式在发生变化.从已有数据看,从欧洲到中国旅游的旅客在减少.同时,中国经济下行的压力也在增加,春运40天,运力投放增长7.7%,而运量仅增长3.6%,这是近几年来很少见的.

东方航空集团旗下有上市公司东方航空(600115.SS)(0670.HK).(完)

--发稿 周晓峰; 撰写 冉莹; 审校 张喜良

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