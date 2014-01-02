辽宁舰完成南海试验和训练并返航

路透北京1月2日 - 中国官方媒体报道称，中国第一艘航空母舰辽宁舰顺利完成在南海海域的科研试验和训练并返航。

军事官员和分析人士指出，辽宁舰赴南海进行试验和训练是中国首次向南海派遣航母，也是首次组织航母攻击编队。

20年来，中国军事预算一直以两位数增长，中国计划打造能够保卫经济利益以及南海和东海有争议领土的海军。

新华社周三晚间报道，辽宁舰完成了包括作战系统在内的上百项试验和训练课目，已经返航靠泊青岛某军港。

报道称，为期37天的相关试验训练均按计划顺利推进，并组织了以辽宁舰为核心的编队航行训练。

护航舰艇包括两艘导弹驱逐舰和两艘导弹护卫舰，飞机和潜艇也参与了试验。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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