中国飞机租赁称潘浩文辞任首席执行官

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港6月19日 - 中国最大独立飞机出租人--中国飞机租赁集团控股有限公司(1848.HK)周五称，公司首席执行官兼执行董事潘浩文已辞去所有职务，但未提及辞职原因与被指卷入南方航空(1055.HK)(600029.SS)调查有关。
该股午盘复牌一度急挫22%，低探9.32港元；香港时间13:46，跌幅收窄至13.74%，报10.3港元。
这家拥有光大控股(0165.HK)为主要股东的公司在联交所一份声明中称，董事会注意到若干新闻报导潘浩文可能涉及中国政府就南航（公司客户之一）进行的若干调查，然董事会并无收到相关信息，而公司或任何董事不曾就上述调查接触过或被中国政府查询。
公告并称，潘浩文于5月18日至6月26日正于年假当中，6月17日公司收到潘浩文的辞职信，但信中并无给予辞职原因及提及有关上述新闻报导。
“董事会已尝试联络潘先生，但仍未成功。”公告指出，公司已采取应变措施，由主席陈爽兼任首席执行官并由非执行董事调任为执行董事，周四生效。陈爽同时是光大控股执行董事及首席执行官。
与此同时，正当潘浩文休假期间，中国飞机租赁首席财务官余大弟于5月22日呈辞，原因是追寻个人目标，与董事会并无争议。
中国飞机租赁宣布委任莫仲达为首席财务官，周四起生效。莫仲达此前曾经担任中银国际融资首席执行官及合和实业(0054.HK)和合和公路基建(0737.HK)的执行董事。
年报显示，潘浩文为中国飞机租赁第二大股东，持股30.94%；最大股东光大控股的持股为36.74%。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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