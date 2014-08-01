中国取消配合军演的空中管制措施

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透上海8月1日 - 中国将从周五开始取消配合军事演习的空中管制措施，此前大量航班被延误或取消。
中国民航局周四晚间在其网站上发布声明称，对华东和中南地区部分机场实施的航班调减措施取消，上述机场运行恢复正常。
公安部门曾表示，直到8月中航班仍可能受到影响。新华社称，空中管制解除后，东南沿海地区的军事演习仍将继续。
周二，民航局发布大面积航班延误红色预警信息，华东地区20个机场周二下午几乎停飞。
政治分析师称，今年军演的范围和持续时间都大于往年，但中国称这是年度例行安排。
中国国防部发言人耿雁生表示，演习不针对任何特定国家和目标。
“我们希望有关方面不要做无端联系。如果有人对这些演练活动疑神疑鬼、对号入座的话，那完全是他自己的问题。”新华社援引耿雁生周四在月度记者会上的话报导称。
耿雁生还指出，这些演习演练活动都是年度训练计划内的例行性安排，目的是为了加强我军实战化训练，推进军事斗争准备，提高应对多种安全威胁的能力。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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