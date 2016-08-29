中国航空发动机集团挂牌成立 注册资本500亿元--央视网

路透北京8月28日 - 中国央视网周日报导，集中研发航空产业“心脏”的中国航空发动机集团周日挂牌成立，注册资本500亿元人民币。

报导称，新挂牌成立的中国航空发动机集团，是由国务院、北京市人民政府、中国航空工业集团公司、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建的国有控股集团公司。注册资本人民币500亿元，下辖职工9.6万人，包括中国科学院和中国工程院院士六名、“千人计划”六人以及一批专家学者、杰出技术技能人才。

新成立的中国航空发动机公司将集中致力于发动机设计、制造、试验、相关材料研制等方面，建立中国航空动力研制和生产的完整产业链，以提升我国航空发动机整体水平，立足自主创新解决中国航空动力。

国资委亦在同日发布公告称，新组建的中国航空发动机集团有限公司由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单，排在中国电子科技集团公司之后。（完）