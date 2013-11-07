中国将进一步放开国内航空票价政策

南非总统祖马改组内阁 已任命有能力的官员--非国大副秘书长
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透北京11月7日 -中国民用航空局和国家发改委联合通知，进一步放开国内航空旅客运输价格政策，对政府指导价航线取消此前45%的下浮限制，并对31条与地面交易运输方式形成竞争的国内航线实行航空公司自主定价。
通知称，自10月20日起，对国内实行政府指导价的航线，取消其票价下浮幅度限制，并由航空公司在基准价上浮不超25%、下浮不限的范围内，自主确定票价水平。
该通知并规定，对部分与地面主要交通运输方式形成竞争，且由两家或两家以上航空公司共同经营的国内航线，旅客运输票价由实行政府指导价改为市场调节价，航空公司可以根据市场供求情况自主确定票价水平。此次共涉及31条航线。
这意味着包括中国国航(601111.SS)(0753.HK)、南方航空(600029.SS)(1055.HK)及东方航空(600115.SS)(0670.HK)等民航企业将获得更大的定价权。
通知称，市场调节价的国内航线目录由民航局和国家发改委共同规定，于每年一季度调整公布。航空公司在上述范围内制定或调整旅客运输票价时，应至少提前七日向社会公布，并通过航空价格信息系统抄报民航局、国家发改委。
中国曾于2004年出台《民航国内航空运输价格改革方案》，对航空运输票价作出大幅调整，由原来的政府定价变为政府指导价，给予航空企业定价自主权。（完）
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(发稿 李然; 审校 张喜良)
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