中国民航局将扩大市场调节价航线范围，自11月起实行

路透北京10月14日 - 中国民用航空局和国家发展改革委发布通知，进一步扩大市场调节价航线范围，800公里以下航线、800公里以上与高铁动车组列车形成竞争航线旅客运输票价交由航空公司依法自主制定。并自2016年11月1日起实行。

刊登在中国民航局官网的通知称，航空公司制定、调整市场调节价航线具体票价种类、水平、适用条件，应当至少提前七日向社会公布。航空公司上调市场调节价航线无折扣的公布票价，原则上每航季不得超过10条航线，每条航线每航季票价上调幅度累计不得超过10%。上述航季分为夏秋航季和冬春航季，具体起止日期由民航局规定。

航空公司和销售代理人应当严格落实明码标价规定，除标明每条航线实际执行票价外，还应当标明票价外收取的改签费、退票费、逾重行李费等各项费用对应的服务内容和收费标准，不得在标价外收取任何未予标明的费用。（完）

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