中国海南航空拟与波音签约计划引进30架B787-9飞机

路透上海3月26日 - 中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司(600221.SS)(900945.SS)周四公告称，公司拟与美国波音公司(BA.N)签约引进30架B787-9飞机，每架飞机目录价格2.571亿美元。

根据双方协议，本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定。实际交易中波音公司给予海航一定优惠，该飞机的实际代价将低于上述目录价格。这批飞机将在2021年前交付。

海航指出， 购买30架波音B787-9飞机将有效提升公司运力水平,符合公司的战略目标和机队规划，有助于推进公司的战略转型和国际化，有助于优化公司的机队结构，提高公司的经营效益及市场竞争力。

B787-9飞机是波音新型加长版梦想客机，与787-8客机相比，波音787-9客机更加节能，燃油消耗将降低约两成；同时，波音787-9客机增加了约20%的座椅数量以及运货量。去年8月，全日空成为全球首家运营B787-9飞机的航空公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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