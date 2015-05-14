中国航空业者转进二线城市开发国际航线商机

记者 方燕/马泽华 编译 张明钧

路透北京5月14日 - 中国航空业者正指望内陆省份崛起能够带动下一阶段的全球性扩张，对距离沿海省份航运中心数百英里之遥的城市提供直飞圣荷西及内罗毕等地的航班。

中国国际航空(0753.HK)(601111.SS)、东方航空(600115.SS)以及南方航空(600029.SS)正新增武汉及成都等日渐繁荣城市飞往纽约、巴黎及悉尼等地航班。另外由于海外旅游日益受到欢迎，这些业者也开发北美、欧洲及澳洲的二线城市航班。根据三大航空公司的申报文件，今年1-3月收费客公里(revenue passenger kilometre/RPK)数据升至纪录新高。

“过去向来是航运中心对飞服务强劲，”亚太航空公司协会(Association of Asia Pacific Airlines)总干事Andrew Herdman表示。“但当市场扩张时，提供航运中心以外地点的直飞服务也属合理。”

去年中国赴海外旅游突破1亿人次，创下纪录新高，今年料将成长10%，因包括美国、法国及澳洲等国家皆放宽签证政策。亚太数据分析公司OAG的业务开发主管Mark Clarkson表示，随着旅游行业的热络发展，中国航空业者提供的中美航线座位数将高过美国业者，为史上首见。

国航料将恢复非洲航班，因非洲已经成为中国猎奇旅客的必到之地。国航今年稍晚将开通约翰内斯堡及亚的斯亚贝巴航线。南航8月起将提供广州飞内罗毕服务。

就连那些过去只专注国内市场的中小业者也加入这个热潮。四川航空将开办成都往返温哥华及墨尔本航班。厦门航空将自7月起提供厦门飞往阿姆斯特丹航班，今年稍晚也有可能开办美国航班；厦门航空已经订购六架波音(BA.N)787飞机。(完)

(审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。