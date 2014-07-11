中国民航局拟组建民航投资公司 吸引社会资本参与建设

国家民航局局长李家祥在周三召开的全国民航年中工作电视电话会议上并强调，要重点配合“丝绸之路经济带”战略构想，推进西安、乌鲁木齐、银川、昆明的航权开放，继续支持上海自由贸易试验区民航业务先行先试。

国务院办公厅2013年印发的《促进民航业发展重点工作分工方案》曾指出，要改善促进民航业发展的金融服务，研究设立主体多元化的民航股权投资(基金)企业，并完善民航企业融资担保等信用增强体系。

国务院4月23日常务会议上曾决定在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。会议并表示下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。（完）