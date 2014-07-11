中国民航局拟组建民航投资公司 吸引社会资本参与建设

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透北京7月11日 - 中国民用航空局日前会议首次提出，组建民航投资管理有限公司，设立民航投资基金，吸引社会资本广泛参与民航建设。
国家民航局局长李家祥在周三召开的全国民航年中工作电视电话会议上并强调，要重点配合“丝绸之路经济带”战略构想，推进西安、乌鲁木齐、银川、昆明的航权开放，继续支持上海自由贸易试验区民航业务先行先试。
“促进京津冀地区航空运输协调发展，...确保北京新机场等重点工程按时保质顺利实施，加快基础设施建设项目实施进度，改善民航发展基金使用和管理模式。”他称。
公开信息显示，民航投资管理有限公司由首都机场集团公司、海航航空控股有限公司、嘉实资本管理有限公司等9家企业联合出资成立，注册资本1亿元，资金使用主要集中于民航行业各类项目。
国务院办公厅2013年印发的《促进民航业发展重点工作分工方案》曾指出，要改善促进民航业发展的金融服务，研究设立主体多元化的民航股权投资(基金)企业，并完善民航企业融资担保等信用增强体系。
中国证券报援引业内人士称，民航投资管理有限公司的成立以及民航投资基金的设立，将有效促进民航投融资体制改革，引更多民资“活水”进入民航业，推动民航产业健康有序发展。
国务院4月23日常务会议上曾决定在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。会议并表示下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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