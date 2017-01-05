中国去年全国PM2.5平均浓度同比降6% 京津冀及周边空气质量差--环保部

路透北京1月5日 - 中国环境保护部日前发布，2016年中国PM2.5平均浓度为47微克/立方米，同比下降6%。平均优良天数比例为78.8%，同比上升2.1个百分点。但京津冀及周边地区空气质量相对较差。

新华网周四援引环保部相关负责人介绍称，从2015年、2016年中国31个省（区、市）PM2.5日均值浓度来看，空气质量总体向好，重度及以上污染天数占比减少，优良天数比例明显上升。从区域分布看，京津冀及周边地区空气质量相对较差。从时间分布来看，3至10月份空气质量较好，重污染天气主要发生在冬季。

2016年，京津冀区域PM2.5平均浓度为71微克/立方米，同比下降7.8%，与2013年相比下降33%。其中北京市PM2.5平均浓度为73微克/立方米，同比下降9.9%，与2013年相比下降18%。

京津冀区域平均优良天数比例为56.8%，同比上升4.3个百分点，其中北京市平均优良天数比例为54.1%，上升3.1个百分点。

京津冀区域冬季雾霾频发，但从近四年这一区域13个城市PM2.5日均浓度来看，区域重污染天数大幅减少，优良天数比例明显上升，夏季空气质量改善显著。尤其2016年8月下旬至9月上旬全区域空气质量以优良为主。

京津冀区域污染浓度呈现北低南高的态势，秦皇岛、承德、张家口空气质量总体优于南部地区。从季节分布来看，冬季供暖季开始，区域污染严重，重污染天气频发。

长三角区域2016年的PM2.5平均浓度为46微克/立方米，同比下降13.2%，比2013年下降31.3%。其中上海市PM2.5平均浓度为45微克/立方米，同比下降15.1%，比2013年下降27.4%。该区域平均优良天数比例为76.1%，同比上升4个百分点，其中上海市平均优良天数比例为75.4%，上升5.2个百分点。

从近四年长三角区域25个城市PM2.5日均浓度来看，该地区空气质量优于京津冀区域，重度及以上污染天数显著减少，优良天数比例明显上升。从季节分布来看，6至10月份全区域空气质量以优良为主，重度及以上污染主要集中在冬季。（完）