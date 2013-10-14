中央财政安排50亿元治理北京等六省市大气污染--财政部

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透上海10月14日 - 中国财政部周一称，近日中央财政安排50亿元人民币资金，全部用于北京、天津与河北及周边地区大气污染治理工作，重点向治理任务重的河北省倾斜。
刊登在财政部网站上的新闻稿称，该项资金以“以奖代补”的方式，按上述地区预期污染物减排量、污染治理投入、PM2.5浓度下降比例三项因素分配。
此次资金投向六个省区市，包括北京、天津、河北、内蒙古、山西和山东。此前，环保部与这六个地区签订了大气污染防治目标责任书。
财政部称，本年度结束后，中央财政将对上述地区大气污染防治工作成效进行考核，根据实际考核结果再进行奖励资金清算，突出绩效导向作用。
今年以来，中国部分地区持续出现了严重雾霾天气，令政府和公众对大气污染问题的关切升温。
为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，今年中央财政整合有关专项，设立了大气污染防治专项资金。
北京市环保局在9月曾表示，未来五年，北京在治理大气污染方面，预计将投入近万亿元人民币资金。(完)
(发稿 丁琦；审校 林高丽)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。