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气候环境 | 2013年 10月 14日 星期一 18:20 BJT

中央财政安排50亿元治理北京等六省市大气污染--财政部

路透上海10月14日 - 中国财政部周一称，近日中央财政安排50亿元人民币资金，全部用于北京、天津与河北及周边地区大气污染治理工作，重点向治理任务重的河北省倾斜。

刊登在财政部网站上的新闻稿称，该项资金以“以奖代补”的方式，按上述地区预期污染物减排量、污染治理投入、PM2.5浓度下降比例三项因素分配。

此次资金投向六个省区市，包括北京、天津、河北、内蒙古、山西和山东。此前，环保部与这六个地区签订了大气污染防治目标责任书。

财政部称，本年度结束后，中央财政将对上述地区大气污染防治工作成效进行考核，根据实际考核结果再进行奖励资金清算，突出绩效导向作用。

今年以来，中国部分地区持续出现了严重雾霾天气，令政府和公众对大气污染问题的关切升温。

为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，今年中央财政整合有关专项，设立了大气污染防治专项资金。

北京市环保局在9月曾表示，未来五年，北京在治理大气污染方面，预计将投入近万亿元人民币资金。(完)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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