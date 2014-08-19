7月中国空气污染较上年同期加重 北方最严重

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京8月19日 - 中国环境保护部发布的数据显示，7月份重点区域和74个城市空气质量状况差于去年同期。
数据显示，74个城市7月份平均超标天数比例为26.9%，上年同期为19.5%。
北方空气质量最差，北京、天津和河北省七个城市都在7月份空气质量相对较差前10位城市名单中。京津冀区域13个城市空气质量平均超标天数比例为57.4%，去年同期为51.4%。
数据表明，尽管中国关闭了大量高污染企业，污染水平并没有大幅下降。
东部和南部地区平均超标天数比例不足北方的一半，不过也在上升。
长三角区域25个城市空气质量平均超标天数比例为25.1%，高于去年同期的14.2%。
珠三角区域九个城市空气质量平均超标天数比例为18.1%，高于去年同期的6.8%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。