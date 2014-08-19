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气候环境 | 2014年 8月 19日 星期二 18:50 BJT

7月中国空气污染较上年同期加重 北方最严重

路透北京8月19日 - 中国环境保护部发布的数据显示，7月份重点区域和74个城市空气质量状况差于去年同期。

数据显示，74个城市7月份平均超标天数比例为26.9%，上年同期为19.5%。

北方空气质量最差，北京、天津和河北省七个城市都在7月份空气质量相对较差前10位城市名单中。京津冀区域13个城市空气质量平均超标天数比例为57.4%，去年同期为51.4%。

数据表明，尽管中国关闭了大量高污染企业，污染水平并没有大幅下降。

东部和南部地区平均超标天数比例不足北方的一半，不过也在上升。

长三角区域25个城市空气质量平均超标天数比例为25.1%，高于去年同期的14.2%。

珠三角区域九个城市空气质量平均超标天数比例为18.1%，高于去年同期的6.8%。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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