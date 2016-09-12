中国8月空气质量最差十城河北占五席 北京优良天数过半

路透北京9月12日 - 中国环境保护部周一发布8月全国空气质量状况显示，当月74个城市中空气质量最差的十个城市中河北占据一半席位，其中廊坊最差，而北京市优良天数比例超过半数。

环保部官网刊登的公告称，8月空气质量较差的十个城市（从第74名到第65名）分别是：廊坊、成都、济南、唐山、衡水、邯郸、合肥、邢台、徐州和西宁市。

空气质量相对较好的前十位（从第1名到第10名）城市依次是：海口、舟山、盐城、福州、丽水、淮安、青岛、上海、珠海和台州市。

环境保护部环境监测司司长罗毅表示，8月全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为89.6%，同比提高1.9个百分点。PM2.5浓度为29微克/立方米，同比下降14.7%；PM10浓度为52微克/立方米，同比下降17.5%。

北京市优良天数比例为54.8%，同比持平，主要污染物为O3和PM2.5。PM2.5浓度为47微克/立方米，同比上升4.4%；O3超标率为38.7%，同比降低6.5个百分点。

监测显示，京津冀区域13个城市平均优良天数比例为83.6%，同比提高21.6个百分点；长三角区域25个城市平均优良天数比例为76.6%，同比提高0.2个百分点；珠三角区域9个城市平均优良天数比例为76.6%，同比降低3.5个百分点。

此前环保部公布7月全国空气质量状况显示，74个城市中空气质量最差的十个城市中河北占据八席，分别是邢台、衡水、保定、唐山、济南、石家庄、邯郸、廊坊、北京和沧州市。（完）

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