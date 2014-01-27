中国治理大气污染 高品质铁矿石和煤炭巨头料坐收渔利

图为澳大利亚西部皮尔巴拉地区港口的散货船在等着装运铁矿石。 REUTERS/David Gray

路透上海1月27日（记者 Ruby Lian/Fayen Wong） -中国钢厂和电厂当前正在被迫寻觅质量更好的原材料，以满足更加严格的空气污染防治标准，生产高品质铁矿石和煤炭的全球矿业巨头料将受益匪浅。

中国当局誓言提高排放标准，关闭钢铁、水泥和电力行业的污染大户。去年中国很多大城市遭遇雾霾天气，政府在污染防治上面临巨大的公众压力。

治理空气污染的努力可能会将伊朗、墨西哥和越南铁矿石供应商赶出中国，但对淡水河谷(VALE5.SA)、必和必拓(BHP.AX)BHP.L与力拓(RIO.AX)(RIO.L)等铁矿石企业和澳洲优质煤炭出口商来说则是好消息。

中国扩大铁矿石供应渠道的努力也可能受到影响；中国称，超过70%的铁矿石进口来自澳大利亚和巴西，这两个国家对定价方式的影响过大。

“钢厂以前接受各种等级的货，只要价格便宜，从不过问杂质，但越来越多的客户在采购前都开始看化验单。”北京一名铁矿石交易员说道。

钢厂使用高品位铁矿石的效率更高，这些矿石含有的杂质也更少，能削减污染排放。

近年来，小规模铁矿石出口商成为受欢迎的廉价供应商。2013年，伊朗成为中国第四大铁矿石供应国，排在澳大利亚、巴西和南非之后，一年时间里出货量增加了29%。

伊朗铁矿石的品味最高能达到65%，但一些矿石中硫含量高达1.5%，除硫过程中会产生大量污染。印尼和墨西哥铁矿石的硫含量能高达2%。

与此相比，三大采矿巨头的铁矿石品味在57%以上，硫含量只有0.05%。

随着中国需求下降以及澳大利亚供应增加，小规模铁矿石出口商已经在失去竞争优势。

2013年，澳大利亚铁矿石占中国进口总量的份额增加了4个百分点至51.2%；巴西的份额接近19%，高于一年前的8.6%。

澳大利亚和巴西两国的矿商都在进行大规模的扩张，未来几年铁矿石产量将增加。

“来自澳大利亚的供应增加以及更加严格的环保措施将迫使非主流供应商降价或者停产。”一家钢厂的铁矿石采购主管说道。

环保压力也促使一些电厂选择更高品质的煤炭。

“很多电厂开始担忧品质，开始选择硫含量和灰份更低的高品质煤炭。”北京一交易员表示。

近几年，热值较低的褐煤进口量大幅上升，因印尼和越南的大量廉价供应涌入。但是，褐煤湿度较高意味着二氧化碳的排放量要高于品质更高的煤炭。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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