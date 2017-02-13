独家：中国治霾将有大动作 降产能目标瞄准金属、煤炭--文件

路透北京2月13日 - 一份政策文件草案显示，中国政府治霾将有大动作，正在考虑要求钢铁和铝厂商进一步减产，禁止中国最大港口之一天津港处理煤炭，并关闭部分化肥厂和制药厂。

中国环保部在路透见到的这份政策文件草案中列出了这些举措。如果得以实施，将成为严重污染城市迄今最有力的空气治理行动。

此前中国东北部地区经历了多年来最严重的污染，重工业、冬季燃煤取暖，以及交通车辆等产生的废气排放增加，导致包括北京在内的大城市被笼罩在浓重的雾霾之下。

文件提出，计划在冬季取暖季节使五大地区28个城市的钢铁、化肥产能至少降低一半，铝产能至少降低30%。

7月底之前，天津港不再转运煤炭，转由天津以北130公里的唐山港转运。去年，从天津港进口的煤炭占到中国煤炭进口量的17%。

9月底前，天津和河北所有集疏港煤炭一律由铁路运输，禁止柴油火车运输集疏港煤炭。

一位直接知情人士表示，环保部已经向相关地方政府和企业发出了征求意见稿。

环保部未就该草案置评。交通部未回复置评请求。

尚不清楚环保部何时会决定是否实施此项计划。这是中国自三年前展开大气污染防治行动以来最为严厉的举措之一。

如果上述计划得以实施，将有可能进一步推高铝、钢铁和煤炭的价格。这些大宗商品已经因中国关闭过剩产能和清理污染行业的举措而获得支撑。

然而，长期削减产能将再度引起外界对铁矿石等原材料需求的担忧。

这还将在公用事业、矿商和交易商方面造成巨变，因为他们会为煤炭另觅出路。

受到影响的五个地区包括：北京、天津及河北省、山东省、山西省以及河南省。

这其中包括几个钢铁和煤炭生产大省，它们同时也是人口大省，饱受雾霾困扰。

据文件，环保部还计划关停农药厂、制药厂和使用尿素化肥厂，除非有急需化学品和药品的情况发生。

本周中国北方地区迎来重度雾霾。周一，中国官媒报导称，三座城市已被告知协调行动减少排放。(完)