中国防治大气污染国十条只是起点 政策对头不会抑制经济增长--德银

路透北京6月17日 - 德意志银行大中华区首席经济学家马骏提供的报告指出，国务院常务会议决定了“大气污染防治十条措施”只是起点，以后还有大量细化的工作。只要政策对头，不但不会抑制经济增长潜力，反而会将提升经济增长的质量、创造新的增长点。

报告内容如下：第一， 最高决策层已经认识到，治理空气污染决非仅仅环保部门的事情。严重的空气污染更重要地是反映了中国粗放型的经济结构、煤炭占很高比例的能源结构、以及乘用车发展过快（过去五年保有量年均增长20%）而地铁等公共交通不发达的结构性问题。因此，治理空气污染必须由国务院直接牵头，综合实行加大减排力度、加速改变能源结构、大力发展公共交通等许多措施，协调许多部门的政策和努力。

第二， 国十条是起点，以后还有大量细化的工作。将PM2.5降低到安全水平（比如，使90%的城市将年均PM2.5降到35微克／立方米，全国城市平均PM2.5降到30）将是一个十分长期的过程。我估计，如果政策对头，执行得力，经过18年的努力可以达到上述目标，但缩短到15年十分困难。因此，刚刚公布“国十条”肯定不是治理大气污染的全部措施，而是今后几十条、甚至几百条措施的起点。

第三， 国十条已经初步搭建起了一个正确的框架，今后在许多方面应该不断细化、量化，并将责任具体分解到部门和地方。比如，应该对污染严重的河北、北京、天津、山东等地区设定煤炭消费零增长的目标，这些地区的煤炭消费绝对量应该从明年开始就进入负增长。再如，应该尽快出台提高煤炭的资源税税率、提高ＳＯ２和ＮＯＸ的排污费标准、提高对清洁能源的补贴等措施。对主要城市汽车保有量增速过快的问题也应有具体的对应措施。

第四， 国十条要求公开污染行业企业环境信息、公布重点城市空气质量排名，这是一大进步。以前，治理污染主要靠地方政府和环保部门，效果不好，问题之一在于信息不透明，老百姓和媒体难以参与。成功地治理了空气污染的其他国家的经验是，社会舆论是法规、政策进步和迫使地方政府采取强力措施治理污染的最大推动力。另外，仅仅依靠政府部门来提供污染行业和企业的信息是不够的（主要是动力不足），应该充分发挥学术研究机构、非政府环保机构和媒体的作用。

第五， “国十条”将治理空气污染与“培育新的增长点”联系起来，是一个新的、正确的视角。我们的研究表明，政府加大力度治理空气污染，只要政策对头，就不但不会抑制经济增长潜力，反而会将提升经济增长的质量、创造新的增长点（如页岩气、煤层气、风能、地铁等）、甚至在中长期提升经济增长潜力。另外，如果考虑到PM2.5减排带来的对人民健康的好处、相关医疗成本的下降、劳动生产率的提高，大力治理空气污染对“绿色GDP”的贡献应该是十分正面的。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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