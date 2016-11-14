中国环保部称今年1-10月全国空气质量总体改善 京津冀仍是重灾区

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透北京11月14日 - 中国环保部周一称，1-10月监测数据表明，今年以来全国及重点区域颗粒物浓度呈下降趋势，空气质量总体改善，但10月京津冀区域颗粒物浓度同比升高。据专家分析主要原因为，与去年同期相比，京津冀地区气象条件不利于污染物扩散，区域内颗粒物浓度有所升高。
环保部今日发布今年1-10月和10月全国和京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市、省会城市、计划单列市空气质量状况，1-10月，74个城市中空气质量排名相对较差的后10位城市依次是：邢台、保定、石家庄、唐山、济南、邯郸、郑州、衡水、乌鲁木齐和西安；10月，后10位城市依次是：石家庄、邢台、唐山、保定、太原、邯郸、衡水、沧州、济南和北京。
环保部公布的数据并显示，1-10月，74个城市中空气质量排名相对较好的前10位城市依次是：海口、舟山、惠州、厦门、福州、珠海、丽水、深圳、拉萨和中山市。10月，前10位城市依次是：舟山、福州、海口、惠州、台州、厦门、盐城、丽水、南通和深圳市。
新华社此前晚援引环保部大气环境管理司司长刘炳江称，今年冬季出现重污染天气的频率和强度可能偏高，预计开始供暖后，重污染天气应对形势可能更加严峻，但空气污染峰值不会达到去年爆表的程度。（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。