中国上半年74个城市中保定空气质量最差 海口最好--环保部

路透北京7月18日 - 中国环境保护部周日发布的2016年上半年全国空气和地表水环境质量状况显示，今年上半年74个城市中空气质量最差的十个城市中河北占据五席，其中保定最差，空气质量相对较好的10个城市中海口第一。

环保部官网刊登的公告称，今年上半年空气质量较差的十个城市（从第74名到第65名）分别是：保定、邢台、郑州、邯郸、济南、唐山、乌鲁木齐、衡水、石家庄、西安。

空气质量相对较好的10个城市（从第1名到第10名）分别是：海口、惠州、厦门、深圳、珠海、中山、舟山、江门、丽水、拉萨。

监测表明，北京市主要污染物浓度持续下降，优良天数同比有所增加。北京市上半年优良天数比例为58.8%，同比升高10.2个百分点。京津冀区域13个城市平均优良天数比例为57.4%，同比升高11.0个百分点。

338个地级及以上城市空气质量总体呈改善趋势，重点区域大气颗粒物浓度持续下降。338个地级及以上城市中，78个城市空气质量达标，同比提高6.5个百分点。

环境保护部环境监测司司长罗毅介绍，全国地表水环境质量总体保持稳定。2016年上半年，全国地表水环境质量监测网1,940个断面中，除33个断面因断流未进行监测外，其余断面均开展监测。

与2015年全年水质相比，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面比例为68.8%，上升2.8个百分点；劣Ⅴ类断面比例上升0.8个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和氨氮。

十大流域中，浙闽片河流、西北诸河、西南诸河水质为优，长江、珠江流域水质良好，黄河、松花江、淮河流域为轻度污染，辽河流域为中度污染，海河流域为重度污染。（完）

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