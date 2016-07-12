中国飞机租赁拟采购最多60架国产ARJ21飞机 供应印尼市场

路透香港7月12日 - 中国最大独立飞机出租公司--中国飞机租赁集团控股有限公司(1848.HK)称，拟采购最多60架国产ARJ21飞机，以供应印尼市场。

据周一晚间公告，中国飞机租赁与主要股东之一富泰资产以及中国商用飞机有限责任公司订立不具约束力之合作框架协议，内容包括中国飞机租赁将向中国商飞采购30-60架ARJ21系列飞机，并拟于印尼市场租赁有关飞机。

此外，中国商飞将于印尼建立服务网络及为ARJ21飞机提供持续保养服务；富泰将投资印尼一家飞机营运商，协助中国商飞向民用航空总局获得有关ARJ21飞机之型号许可证，并于印尼营运ARJ21飞机。

中国飞机租赁去年开始向国外航空公司出租及交付飞机，目前业务遍及亚洲、欧洲以及全球各地市场。去年末集团已交付及出租63架飞机，并计划于2022年前将机队规模增至172架。

该公司此前称，预期今年上半年净利同比增长约100%，主要受惠于因飞机租赁业务规模持续扩大而增加之租金收入及变现四架飞机融资租赁应收款项之收益。

香港时间10:21，该股升0.24%，报8.31港元。（完）

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