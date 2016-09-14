中国民航局提示旅客不得在飞机上使用三星Note7或为其充电 亦不允许托运

中国官媒称若特朗普在台湾问题上继续挑衅 中国将“不再客气”
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透北京9月14日 - 中国民航局周三发出安全警示，提示旅客不得在飞机上使用三星(005930.KS)note7手机或为其充电，不要将Note7放入托运行李中托运，不允许将Note7作为货物运输。
民航局网站刊发新闻稿并明确要求，依据相关法规中关于禁止运输由制造商查明的在安全方面存在缺陷的锂电池的要求，各航空公司不得运输三星公司召回的Note7手机或其使用的锂电池。
而针对作为货物运输的非召回的Note7手机及其使用的锂电池，各航空公司应对其航空运输的风险进行评估，并采取切实措施确保航空运输安全。
因手机锂电池存在缺陷、容易起火燃烧，三星公司9月2日宣布召回Note7手机。近日，美国、加拿大等多国民航主管部门均发出安全警示，提醒航空公司、旅客以及机组携带Note7乘机可能带来的安全风险。在国内，海航、首都航等航空公司也已明确禁止旅客携带Note7乘机。
三星电子此前表示，将在包括韩国和美国在内的10个市场更换所有Note 7手机，这对三星来说是一次代价巨大的挫折。手机在充电或正常使用时电池起火的报导，促使美国消费者产品安全委员会(CPSC)要求消费者停止使用Note 7手机。（完）
(发稿 李子木；审校 乔艳红)
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
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