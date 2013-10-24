2031年亚太将成全球最大航空市场 中国贡献最大--艾睿铂

加强雄安新区建设与周边区域的规划管控 避免“千城一面”--新华
路透北京4月5日 - 针对市场热议的雄安新区建设，中国官媒新华社周二晚间发布时评称，在京津冀协同发展的大棋局中，雄安新区的定位首先是“疏解北京非首都功能集中承载地”；需加强对新区与周边区域的统一规划管控，发挥各自比较优势，才能避免同质化竞争。
路透上海10月24日 - 全球商业咨询公司艾睿铂（AlixPartners)近日发布亚洲航空及国防行业展望报告，预计至2031年，亚太地区将超越北美，成为全球最大航空市场，其中中国的航空机队增长成为最大贡献力量。
艾睿铂报告预计，至2031年，全球将会新交付29,770架飞机，亚太地区将接收约万架喷气机，占总量的31%。而自2012年至2031年，中国接收的喷气机将占全球总量的16%，年复合增长率约在7%。
报告认为，全球航空企业的重心已开始由西方国家转向增长更快的亚洲和中东市场，因为这些市场拥有不断增长的中产阶级群体，市场成长空间更大，因此这两个地区的航空公司正扩大他们的机队规模并签下大规模订单。
国际两大飞机巨头之一的波音(BA.N)公司更为乐观，近期其发布预期称，中国未来20年内需要购买5,580架新商用飞机，总价值约7,800亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京4月5日 - 针对市场热议的雄安新区建设，中国官媒新华社周二晚间发布时评称，在京津冀协同发展的大棋局中，雄安新区的定位首先是“疏解北京非首都功能集中承载地”；需加强对新区与周边区域的统一规划管控，发挥各自比较优势，才能避免同质化竞争。
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