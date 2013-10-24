2031年亚太将成全球最大航空市场 中国贡献最大--艾睿铂

路透上海10月24日 - 全球商业咨询公司艾睿铂（AlixPartners)近日发布亚洲航空及国防行业展望报告，预计至2031年，亚太地区将超越北美，成为全球最大航空市场，其中中国的航空机队增长成为最大贡献力量。

艾睿铂报告预计，至2031年，全球将会新交付29,770架飞机，亚太地区将接收约万架喷气机，占总量的31%。而自2012年至2031年，中国接收的喷气机将占全球总量的16%，年复合增长率约在7%。

报告认为，全球航空企业的重心已开始由西方国家转向增长更快的亚洲和中东市场，因为这些市场拥有不断增长的中产阶级群体，市场成长空间更大，因此这两个地区的航空公司正扩大他们的机队规模并签下大规模订单。

国际两大飞机巨头之一的波音(BA.N)公司更为乐观，近期其发布预期称，中国未来20年内需要购买5,580架新商用飞机，总价值约7,800亿美元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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