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中国财经 | 2014年 10月 11日 星期六 07:24 BJT

中国与空客签订A320飞机购买协议及购买A330的意向书

路透柏林10月10日 - 中国发改委周五在柏林签订购买空中客车(Airbus)(AIR.PA)A320飞机的协议，未透露具体数量。

中国发改委还签订在晚些时候预定A330飞机的意向书，未确定具体时间。(完)

(编译 田建华; 审校 李春喜)

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