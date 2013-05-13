空客高层曾致函游说中国民航官员

2012年11月12日在珠海国际航展中空客展位中拍到的图片。 REUTERS/Bobby Yip

路透布鲁塞尔5月13日(记者 Barbara Lewis) - 根据路透看到一封信函，中国决定缓解对价值110亿美元的空客客机订单的抵制。空客高层此前呼吁，敦促中国政府意识到空客在中国与欧洲贸易纷争中对中国的支持态度。

此事也反映出围绕此纷争所出现的游说强度。

在法国总统奥朗德上月访华期间，中国部分解除了对45架A330客机订单的封锁。

空客将此事的解决部分归功于欧盟的退让，空客首席执行长法布里斯·布利叶(Fabrice Bregier)高度赞扬双方的“共同努力”降低了对中国航空公司的损害度。

去年12月，就在欧盟在碳排放交易体系(Emissions Trading Scheme)问题上作出让步不久，布利叶致函中国航空官员，称空客EAD.PA一直积极支持中国在全球航空体系中的利益。

他说：“通过我们的共同努力，我们设法确保了中国航空公司没有受到此前计划的碳排放交易体系的不公平影响。”

“我希望，空客一直明确展示出我们对中国航空的鼎立支持态度。”

空客称，上述订单如被取消将造成空客2千个工作岗位岌岌可危。

布利叶在给中国民用航空局局长李家祥的信中称：“自从2012年我担任空客执行长以来，我将该问题作为公司重点解决的问题之一。”

空客发言人拒绝就该信函置评，但重申空客对欧盟暂停对往来于欧盟与非欧盟国家的航班征收碳排放税一年表示欢迎。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。