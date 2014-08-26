中国飞机租赁购买4架空客飞机 基本报价近4亿美元

路透香港8月26日 - 中国最大的独立飞机出租人--中国飞机租赁集团控股有限公司(1848.HK)周二称，拟向空中客车（Airbus）(AIR.PA)购买4架A320飞机，基本报价约3.756亿美元。

这家拥有光大控股(0165.HK)为股东的公司于联交所一份声明中称，其全资附属公司中飞租（BVI）与空客订立相关的购买协议，基本报价即包括机身、可选功能价格及发动机价格约为3.756亿美元，但中飞租将获重大价格优惠，故实际代价将低于基本报价。

“根据购买协议取得的价格优惠对其航队之营运成本并无重大影响，但由于将融资的飞机购买成本较低而将对本集团航队之航空融资成本造成影响。”公告并称，该等飞机预期于12个月内交付予中飞租。

中国飞机租赁同时公布，与成都航空和四川航空分别订立飞机租赁协议。向成都航空租出4架A320飞机，期限144个月，预期平均资产年回报率为4.32%，12个月内交付。

向四川航空租出2架A320飞机的期限同为144个月，预期平均资产年回报率为2.9%，明年中起交付。

中国飞机租赁于今年7月在香港首次公开发售（IPO）上市，招股价为5.53港元。[nL4S0P80YD]该公司的控股股东是Christina Ng控制的富泰资产以及光大控股全资附属的光大航空金融，两者的持股量分别为30.94%及35.33%。

香港时间09:35，该股升1.77%，报5.75港元；大市恒生指数.HSI跌0.17%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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