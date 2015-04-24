锂电池运输对中国航空运输业构成安全威胁--IATA

路透北京4月23日 - 国际航空运输协会（IATA）理事长汤彦麟（Tony Tyler）周二警告称，中国蓬勃发展的电子商务以及中国小型企业出口危险物品的能力对中国的航空运输业构成了安全威胁。

汤彦麟在北京举行的一场行业论坛上表示，确保锂电池的安全运输尤为重要，因其中涉及的供应链复杂。

“令人失望的是，我们看到锂电池领域一些故意的违规行为，尤其是在中国，”汤彦麟说道。

“如果中国模范的安全记录因该等违规而受损，这将非常遗憾。”

波音(BA.N)3月警告称，用于手机与笔记本电脑等设备的高密度包装锂电池构成火灾风险，在更安全的运输方式问世前，不应通过客机运输。

波音称，这种风险正在“持续增加，需要采取行动加以应对”。（完）

编译：刘珞焱

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