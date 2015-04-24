锂电池运输对中国航空运输业构成安全威胁--IATA

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月23日 - 国际航空运输协会（IATA）理事长汤彦麟（Tony Tyler）周二警告称，中国蓬勃发展的电子商务以及中国小型企业出口危险物品的能力对中国的航空运输业构成了安全威胁。
汤彦麟在北京举行的一场行业论坛上表示，确保锂电池的安全运输尤为重要，因其中涉及的供应链复杂。
“令人失望的是，我们看到锂电池领域一些故意的违规行为，尤其是在中国，”汤彦麟说道。
“如果中国模范的安全记录因该等违规而受损，这将非常遗憾。”
波音(BA.N)3月警告称，用于手机与笔记本电脑等设备的高密度包装锂电池构成火灾风险，在更安全的运输方式问世前，不应通过客机运输。
波音称，这种风险正在“持续增加，需要采取行动加以应对”。（完）
编译：刘珞焱
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。