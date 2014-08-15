中航资本承认洽购爱尔兰飞机租赁公司

路透上海8月15日 - 近期媒体报导价值逾百亿欧元并购案的主角之一，中国中航资本控股股份有限公司(600705.SS)周五承认，已就爱尔兰飞机租赁公司AVOLON的股权收购与收购相关方进行会谈，并聘请中介机构对AVOLON进行了初步尽职调查，公司股票将继续停牌。

不过公告指出，第一财经旗下一财网报导中的约120亿欧元交易规模并不属实。此外，公司尚未就股权收购事项与相关方达成任何具有约束力的协议或报价，亦不能保证将就AVOLON公司股权收购事项签订最终协议，该收购事项能否最终完成存在不确定性。

中航资本称，鉴于上述事项存在重大不确定性，为避免股价异常波动，公司股票自周五起继续停牌。公司将尽快确定是否进行上述收购事项，并在五个工作日内公告并复牌。

一财网近日报导引述知情人士的话称，中国主权财富基金中投公司[CIC.UL]与中航资本就收购AVOLON全部股权正进行尽职调查，交易规模在120亿欧元。在此项交易中，中投公司的股权占比在40-45%，中航资本占55-60%。

不过，路透引述消息人士称，私募股权基金所有的Avolon股权估值约为25亿美元。包括债务在内，这笔并购交易对Avolon的估值可能为40-50亿美元。

中航资本自周二起临时停牌，以待澄清媒体相关报导。上一交易日收报18.83元。（完）

(发稿 林琦； 审校 曾祥进)

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