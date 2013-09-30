中国将严惩散布航班虚假恐怖信息者

路透上海9月29日 - 中国官方媒体报道称，对于散布针对航空公司和机场的虚假恐怖信息者，将进行严惩；此前一系列虚假恐怖信息导致航班停飞，加大了本就紧张的空中管制体系所面临的压力。

新华社称，年初至今，全国各地向航空公司或者是往机场打电话，散布或者传播恐怖信息的案件有80多起。《中国日报》称，仅在今年5月15日至18日的四天时间内，全国就连续发生六起编造虚假爆炸信息威胁民航安全的事件，造成22架次航班返航、备降或延迟起飞。

最高人民法院计划对散布虚假恐怖信息定罪量刑，如果造成了50万元以上的直接经济损失，就要判处五年以上有期徒刑。如果影响更为严重，将加大判刑力度。

报道称，散布虚假恐怖信息者出于无聊、好奇或者为出风头等动机。

《中国日报》称，新的司法解释也将适用于针对火车、轮船和购物中心等其他公共设施的威胁。通过短信和社交媒体等散布虚假恐怖信息者也可能被追究刑事责任。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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