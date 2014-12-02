中国飞机租赁落实向空客订购100架飞机 于2016起分期交付

路透香港12月2日 - 中国最大的独立飞机出租人--中国飞机租赁集团控股有限公司(1848.HK)周二称，与空客(AIR.PA)就订购100架飞机签订正式协议，该等飞机将于2016年起分期交付。

中国飞机租赁此前与空客订立谅解备忘录，拟购买16架A320-200CEO型号、10架A321-200CEO型号及74架A320NEO型号飞机，订价为102亿美元（约796亿港元）。

公告称，按照一般商业及行业惯例，中国飞机租赁获得空客重大价格优惠，然须履行保密责任不能对外披露。

该公司将以内部资源以及银行融资支付有关代价，但相信资本负债比率仍将维持低于95%。该等飞机将于2016-2022年期间分阶段交付，这亦反映出其客户需求。

中国飞机租赁的控股股东为富泰资产以及光大控股(0165.HK)，主要业务为向中国国航(0753.HK)(601111.SS)、南方航空(1055.HK)(600029.SS)、东方航空(0670.HK)(600115.SS)等国内主要航空公司出租及交付飞机。

香港时间13:50，该股跌4.01%，报11港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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