中国军演致大量航班延误或取消 航空公司头疼不已

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月29日 - 对于正在设法应对盈利锐减的中国东方航空 及其他航空公司而言，中国军方的军事演习成为令他们头疼的新问题，已有数百架次的航班延误或取消。
华东是空中交通受影响最严重的一个地区，相关当局周二发布航班延误红色预警，导致该地区的20个机场在周二下午2-16点期间（0500-1000 GMT）几乎处于关闭状态。相关当局还警告称，当天上海两个主要机场的通行能力可能下降75%。
中国当局称这次演习是军方年度例行训练活动，但眼下正值中国与日本及其他一些亚洲国家关系愈发紧张之际。政治分析人士称，中国军方的这次演习规模比往年大，持续时间比往年长。
上周北京市公安局官方微博消息称，7月20日至8月15日，华东和华中12个机场受演习活动影响，航班将出现大面积延误。
一些分析人士及业内官员称，受军方演习影响，航空公司可能损失数百万美元。但也有观点认为，影响可能没有这么严重，因为未取消的航班可以运载更多乘客，而且航空公司对于通常不太热门的航班还不用大幅度打折。
华泰证券分析师高梁宇表示，东航受影响最大，因为该公司总部在上海，旗下来往周边城市的航班较多。
东航发言人称尚不清楚具体影响。该公司已提前告知乘客会有更多航班延误，特别是来往南京、武汉、郑州、青岛的航班。
其他受演习影响的航班包括南方航空 、中国国航 ，这两家公司都有大量进出上海的航班。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
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