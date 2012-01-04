中航协称内地航空不会支付欧盟碳排放税

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港1月4日电---中国航空运输协会周三表示,中国内地航空公司不会支付欧盟碳排放相关的任何税项.
"中国不会在欧盟排放交易体系(ETS)方面与欧盟合作,因此内地航空公司将不会对乘客徵收排放税相关的附加费用,"中航协副秘书长柴海波在接受路透电话采访时表示.
从1月1日起,欧盟开始针对往来欧洲的航班向航空公司徵收碳排放费.(完)
--编译 丁琦; 审校 白云
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