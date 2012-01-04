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中国财经 | 2012年 1月 4日 星期三 18:15 BJT

中航协称内地航空不会支付欧盟碳排放税

路透香港1月4日电---中国航空运输协会周三表示,中国内地航空公司不会支付欧盟碳排放相关的任何税项.

"中国不会在欧盟排放交易体系(ETS)方面与欧盟合作,因此内地航空公司将不会对乘客徵收排放税相关的附加费用,"中航协副秘书长柴海波在接受路透电话采访时表示.

从1月1日起,欧盟开始针对往来欧洲的航班向航空公司徵收碳排放费.(完)

--编译 丁琦; 审校 白云

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