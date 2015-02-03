5日起国内航线将取消燃油附加费--中国航空业高管

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透北京2月3日 - 两家航空公司高层对路透称，中国的航空公司将取消国内航线燃油附加费。这是中国国内航线自2009年末以来首次取消燃油附加费。
上述两名航空业高管称，自2月5日起，国航(601111.SS)、东航(600115.SS)、南航(600029.SS)及其他航空公司将取消国内航线的燃油附加费。
一名南航高层告诉路透，他们已经接到了监管机构的通知，并已通知了其机票代理商。
春秋航空的一名高层称，他们也知道削减燃油附加费的事情。
中国民航局一位发言人证实国内航线将取消燃油附加费。目前尚无这方面的公告。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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