5日起国内航线将取消燃油附加费--中国航空业高管

路透北京2月3日 - 两家航空公司高层对路透称，中国的航空公司将取消国内航线燃油附加费。这是中国国内航线自2009年末以来首次取消燃油附加费。

上述两名航空业高管称，自2月5日起，国航 、东航 、南航 及其他航空公司将取消国内航线的燃油附加费。

一名南航高层告诉路透，他们已经接到了监管机构的通知，并已通知了其机票代理商。

春秋航空的一名高层称，他们也知道削减燃油附加费的事情。

中国民航局一位发言人证实国内航线将取消燃油附加费。目前尚无这方面的公告。（完）